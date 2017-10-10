НБУ разрешил Райффайзен банку Аваль хранить наличность регулятора
Национальный банк Украины (НБУ) предоставил Райффайзен Банку Аваль статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности регулятора. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.
"Райффайзен Банк Аваль стал третьим банком, который может осуществлять операции с запасами наличности Национального банка, а также обеспечивать банки региона наличными и принимать от них излишки", - говорится в сообщении.
Банк письменно обратился в НБУ о намерении стать уполномоченным банком по хранению запасов наличности регулятора и предоставил необходимую информацию, подтверждающую его соответствие определенным критериям.
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