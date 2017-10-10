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Межбанк закрылся котировками доллара 26,57/26,60

10.10.2017 17:18
Во вторник, 10 октября, торги по доллару США открылись котировками 26,51/26,54, к закрытию котировки составили 26,57/26,60

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,51, максимальные  - 26,58. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,54, максимальные - 26,61.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4547/0,4558,  к закрытию котировки составили 0,4588/0,4599.

Торги по евро начались с котировок 31,2181/31,2508, к закрытию котировки составили 31,3552/31,3906.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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