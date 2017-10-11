Курсы валют НБУ на 11.10.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 3 копейки

На 11 октября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2658,6183 грн за $100;

3136,3720 грн за 100 евро;

4,5782 грн за 10 руб РФ.



На 10 октября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2655,1695 грн за $100;

3118,7621 грн за 100 евро;

4,5531 грн за 10 руб РФ.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.