Официальные курсы банковских металлов на 11.10.2017
11.10.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 11 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 343333,97 грн;
серебро - 4551,55 грн;
платина - 242997,71 грн;
палладий - 246188,05 грн.
Напомним, на 10 октября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 339529,80 грн;
серебро - 4492,55 грн;
платина - 241885,94 грн;
палладий - 250382,48 грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus