Официальные курсы банковских металлов на 11.10.2017

Нацбанк Украины установил на 11 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 343333,97 грн;

серебро - 4551,55 грн;

платина - 242997,71 грн;

палладий - 246188,05 грн.

Напомним, на 10 октября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 339529,80 грн;

серебро - 4492,55 грн;

платина - 241885,94 грн;

палладий - 250382,48 грн.

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