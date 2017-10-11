Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 11 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 1,58 коп до 26,5645 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,05 коп - до 26,9015 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,84 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,53 коп и составляет 31,1890 грн, средний курс продажи вырос - на 10,18 коп до 31,8335 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,69 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,3 коп и составляет 4,234 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,4 коп до 4,673 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5645 26,9015 0,4234 0,4673 31,1890 31,8335 Медиана 26,5850 26,8900 0,4440 0,4670 31,2150 31,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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