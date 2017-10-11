Котировки доллара на межбанке упали до 26,51/26,54

В среду, 11 октября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,56/26,59*, к 12:00 котировки составили 26,51/26,54

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,51, максимальные - 26,56. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,54, максимальные - 26,59.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4578/0,4586, к 12:00 котировки составили 0,4580/0,4589.



Торги по евро начались с котировок 31,3832/31,4187, к 12:00 котировки составили 31,3904/31,4233.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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