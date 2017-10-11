Кредобанк получил 100 млн грн для кредитования МСБ

Немецко-украинский фонд и Кредобанк договорились о кредите для украинского малого и среднего бизнеса

Немецко-украинский фонд (НУФ) и Кредобанк подписали соглашение о кредитовании украинского малого и среднего бизнеса (МСБ) на сумму 100 млн грн. Об этом НУФ сообщает на официальном сайте.



Кредобанк будет кредитовать МСБ по ставке на уровне около 15% годовых в гривне. Сделка входит в Программу содействия МСБ, которая финансируется правительством Германии через Немецкий государственный банк развития KfW и поддерживается инициативой Европейского союза EU4Business.



"Программа поддержки МСБ разворачивается все активнее. Наша основная цель на ближайший период - объединить усилия с как можно большим количеством банков-партнеров. Также в рамках стратегии развития НУФ до 2020 года мы планируем совершенствовать механизм кредитования МСБ, дополнив его кредитными гарантиями в рамках проекта Национального банка по восстановлению кредитования и компенсациями процентных ставок от местных администраций", - отметил исполнительный директор НУФ Олег Стринжа.



Средства предоставят на приобретение и модернизацию оборудования, приобретение, строительство или реконструкцию помещений, пополнения оборотных средств на расширение производства.



"Соглашение с Немецко-украинским фондом предоставляет нам новые, удобные и доступные инструменты для расширения работы с МСБ. Поддержка этих категорий бизнеса в приоритетных направлениях, во-первых, облегчит их деятельность на рынке, и, во-вторых, активизирует и укрепит экономику всей Украины", - отметил первый замглавы Кредобанка Дамиан Раган.

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