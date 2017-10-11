Банки в прошлом месяце нарастили депозитный портфель

Депозитный портфель украинских банков в сентябре увеличился как в гривне, так и в валюте

Депозитный портфель банков в сентябре увеличился, как в национальной, так и в иностранной валюте. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



Рост остатков по депозитам в национальной валюте (на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем) было обеспечено в первую очередь приростом вкладов домашних хозяйств (на 1,6 в месячном выражении). Депозитные вложения корпоративного сектора в национальной валюте по итогам сентября увеличились на 0,7%.



Прирост депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) на 0,8% в месячном выражении почти полностью обуславливался ростом депозитов корпоративного сектора (на 1,9% в месячном выражении), отмечает НБУ.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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