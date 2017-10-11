Небанковским финучреждениям разрешили выводить валюту за рубеж
Национальный банк Украины (НБУ) разрешил осуществлять на основании индивидуальной лицензии регулятора покупку и перечисление иностранной валюты для размещения за пределами Украины гарантийного депозита на счетах международных платежных систем как банкам, так и небанковским финучреждениям. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.
"Это средства, которые должны использоваться для обеспечения обязательств во время осуществления переводов за границу", - в Нацбанке.
Ранее возможность перевода средств для размещения гарантийного депозита для обеспечения транзакций имели только банковские учреждения - участники международных платежных систем.
Регулятор также уточнил порядок применения исключений из запрета досрочного погашения кредитов, займов в иностранной валюте, полученных резидентами от нерезидентов. Под такие исключения подпадают все виды платежей по определенным кредитным договорам или договорам займа, то есть платежи по основной сумме с учетом процентов и иных платежей, установленных договором.
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