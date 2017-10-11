Межбанк закрылся котировками доллара 26,57/26,60

В среду, 11 октября, торги по доллару США открылись котировками 26,56/26,59, к закрытию котировки составили 26,57/26,60

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,51, максимальные - 26,57. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,54, максимальные - 26,60.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4578/0,4586, к закрытию котировки составили 0,4589/0,4600.

Торги по евро начались с котировок 31,3832/31,4187, к закрытию котировки составили 31,4934/31,5263.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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