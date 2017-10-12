Официальные курсы банковских металлов на 12.10.2017

Нацбанк Украины установил на 12 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 342080,72 грн;

серебро - 4550,46 грн;

платина - 245433,14 грн;

палладий - 249943,80 грн.

Напомним, на 11 октября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 343333,97 грн;

серебро - 4551,55 грн;

платина - 242997,71 грн;

палладий - 246188,05 грн.

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