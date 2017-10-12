Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 12 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 0,45 коп до 26,5415 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,80 коп - до 26,8630 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,65 грн, минимальный курс продажи - 26,8 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,35 коп и составляет 31,2975 грн, средний курс продажи вырос - на 7,23 коп до 31,9030 грн. Продать евро дороже можно за 31,5 грн, купить дешевле - за 31,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,2 коп и составляет 4,237 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп до 4,674 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5415 26,8630 0,4237 0,4674 31,2975 31,9030 Медиана 26,5550 26,8500 0,4430 0,4650 31,3500 31,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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