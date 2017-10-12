Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 12 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 0,03 коп до 26,5457 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,57 коп - до 26,8653 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,73 грн, минимальный курс продажи - 26,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13,23 коп и составляет 31,3163 грн, средний курс продажи вырос - на 9,03 коп до 31,9210 грн. Продать евро дороже можно за 31,5 грн, купить дешевле - за 31,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 4,281 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп до 4,665 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,59 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5457 26,8653 0,4281 0,4665 31,3163 31,9210 Медиана 26,5500 26,8500 0,4375 0,4650 31,3500 31,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.