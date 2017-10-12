Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В четверг, 12 октября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,59/26,62*, к 12:00 котировки составили 26,62/26,65

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,59, максимальные - 26,62. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,62, максимальные - 26,65.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4605/0,4613, к 12:00 котировки составили 0,4615/0,4626.



Торги по евро начались с котировок 31,5383/31,5739, к 12:00 котировки составили 31,5911/31,6240.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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