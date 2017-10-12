Китайская CEFC возьмет кредит у ВТБ для сделки с Роснефтью

В прошлом месяце CEFC сообщила о планах купить 14,16% Роснефти у консорциума швейцарского трейдера Glencore и катарского госфонда QIA

Китайская корпорация CEFC China Energy планирует одолжить $5,1 млрд у второго по размеру банка России ВТБ для частичного финансирования покупки доли в Роснефти стоимостью $9,1 млрд, сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией.

В прошлом месяце CEFC сообщила о планах купить 14,16% Роснефти у консорциума швейцарского трейдера Glencore и катарского госфонда QIA.

Китайский конгломерат получил предварительное одобрение от государства на покупку доли примерно через неделю после объявления сделки.

Кредитное соглашение о предоставлении CEFC займа в размере $5,1 млрд поможет компании завершить сделку по покупке доли в Роснефти.

Два источника сообщили, что кредит выдается на один год, хотя один из них добавил, что срок погашения кредита может быть продлен на год.

CEFC задействует свои средства для выплаты оставшихся $4 млрд, сообщил один источник. Китайская компания также проводит переговоры с Банком развития Китая для рефинансирования краткосрочного кредита, предоставленного ВТБ, сообщили источники.

"Банк развития Китая принимает активное участие в переговорах о повторном кредите и готов предоставить 70% стоимости или даже больше", - сообщил источник, участвовавший в переговорах. Другие китайские банки также могут принять участие в рефинансировании, добавил он.

Согласно двум источникам, сделка получит финальное одобрение со стороны китайских властей, в том числе от Государственного совета КНР, до конца 2017 года, так как Пекин считает, что эта инвестиция вписывается в рамки программы "Один пояс - один путь".

Банк развития Китая, крупнейший кредитор CEFC, долгое время поддерживал компанию, тогда как некоторые китайские банки побоялись принимать участие в финансировании сделки в условиях действующих в отношении России санкций США.

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