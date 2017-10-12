Межбанк закрылся котировками доллара 26,60/26,63

В четверг, 12 октября, торги по доллару США открылись котировками 26,59/26,62, к закрытию котировки составили 26,60/26,63

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,59, максимальные - 26,64. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,62, максимальные - 26,67.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4605/0,4613, к закрытию котировки составили 0,4602/0,4611.

Торги по евро начались с котировок 31,5383/31,5739, к закрытию котировки составили 31,4731/31,5059.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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