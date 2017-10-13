Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 13 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1,96 коп до 26,5652 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,66 коп - до 26,8719 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,7 грн, минимальный курс продажи - 26,8 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,97 коп и составляет 31,3067 грн, средний курс продажи остался прежним - 31,9210 грн. Продать евро дороже можно за 31,45 грн, купить дешевле - за 31,79 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,2 коп и составляет 4,249 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп до 4,680 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,59 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5652 26,8719 0,4249 0,4680 31,3067 31,9210 Медиана 26,6000 26,8500 0,4420 0,4675 31,3500 31,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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