Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,66 коп - до 26,8719 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,7 грн, минимальный курс продажи - 26,8 грн.
Средний курс покупки евро упал на 0,97 коп и составляет 31,3067 грн, средний курс продажи остался прежним - 31,9210 грн. Продать евро дороже можно за 31,45 грн, купить дешевле - за 31,79 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,2 коп и составляет 4,249 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп до 4,680 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,59 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,5652
|
26,8719
|
0,4249
|
0,4680
|
31,3067
|
31,9210
|
Медиана
|
26,6000
|
26,8500
|
0,4420
|
0,4675
|
31,3500
|
31,9000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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