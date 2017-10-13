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НБУ повысил требования к защите небанковских обменников

13.10.2017 10:55
Нацбанк ужесточил требования к защите небанковских обменников
Фото: EPA

Национальный банк Украины (НБУ) приблизил требования по организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений, имеющих генеральную лицензию на осуществление валютных операций по переводу средств и/или обмену валют, к аналогичным требованиям, действующим для банков. Об этом говорится в постановлении регулятора N100, которое вступает в силу сегодня, 13 октября.

Регулятор обязал финучреждения применять сертифицированные элементы ограждающих конструкций, сертифицированные хранилища (сейфы) и устанавливать системы видеонаблюдения с обязательной регистрацией и архивацией видеосигнала сроком не менее 14 суток.

Охрана помещений разрешается с помощью субъектов охраны или собственной службой охраны в зависимости от объемов ценностей, местоположения, срока хранения ценностей и других факторов при условии создания безопасных условий работы с ценностями.

Кроме того, постановление устанавливает требования по организации защиты помещений финучреждений по аналогии с действующими правилами в банках.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
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