НБУ повысил требования к защите небанковских обменников
Национальный банк Украины (НБУ) приблизил требования по организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений, имеющих генеральную лицензию на осуществление валютных операций по переводу средств и/или обмену валют, к аналогичным требованиям, действующим для банков. Об этом говорится в постановлении регулятора N100, которое вступает в силу сегодня, 13 октября.
Регулятор обязал финучреждения применять сертифицированные элементы ограждающих конструкций, сертифицированные хранилища (сейфы) и устанавливать системы видеонаблюдения с обязательной регистрацией и архивацией видеосигнала сроком не менее 14 суток.
Охрана помещений разрешается с помощью субъектов охраны или собственной службой охраны в зависимости от объемов ценностей, местоположения, срока хранения ценностей и других факторов при условии создания безопасных условий работы с ценностями.
Кроме того, постановление устанавливает требования по организации защиты помещений финучреждений по аналогии с действующими правилами в банках.
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