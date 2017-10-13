Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 13 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1,90 коп до 26,5647 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,50 коп - до 26,8503 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,7 грн, минимальный курс продажи - 26,73 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,53 коп и составляет 31,3110 грн, средний курс продажи - упал на 2,83 коп до 31,8927 грн. Продать евро дороже можно за 31,49 грн, купить дешевле - за 31,68 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,6 коп и составляет 4,297 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп до 4,671 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5647 26,8503 0,4297 0,4671 31,3110 31,8927 Медиана 26,6000 26,8500 0,4400 0,4670 31,3500 31,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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