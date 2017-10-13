Доллар на межбанке подешевел на 5 копеек

В пятницу, 13 октября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,57/26,61*, к 12:00 котировки составили 26,52/26,55

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,52, максимальные - 26,57. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,55, максимальные - 26,61.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4606/0,4616, к 12:00 котировки составили 0,4602/0,4610.



Торги по евро начались с котировок 31,4137/31,4610, к 12:00 котировки составили 31,3678/31,4006.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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