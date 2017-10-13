Вкладчикам банков-банкротов компенсировали почти 88 млрд грн
Общая сумма средств, полученная вкладчиками неплатежеспособных банков, на 1 октября составила 87,6 млрд грн. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.
На 1 октября ФГВФЛ подал 4,6 тыс. заявлений в правоохранительные органы о выявленных во время работы в неплатежеспособных и ликвидируемых банках фактов нарушения законодательства на общую сумму свыше 434,55 млрд грн.
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