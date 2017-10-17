Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 17 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 5,80 коп до 26,5067 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,23 коп - до 26,8180 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,61 грн, минимальный курс продажи - 26,7 грн.

Средний курс покупки евро упал на 19,20 коп и составляет 31,1190 грн, средний курс продажи - упал на 12,53 коп до 31,7673 грн. Продать евро дороже можно за 31,33 грн, купить дешевле - за 31,59 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 4,294 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп до 4,690 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,62 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5067 26,8180 0,4294 0,4690 31,1190 31,7673 Медиана 26,5000 26,8000 0,4400 0,4695 31,1250 31,7500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.