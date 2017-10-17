Ставки по депозитам снова снизились
За последние две недели средние процентные ставки по банковским вкладам снизились для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 17.10.2017, см. Таблицу 1). Снизили процентные ставки по депозитам КредитАгрикольБанк, АкордБанк, МистоБанк и Ощадбанк. Укргазбанк повысил доходность своих вкладов.
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 17.10.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3
месяцев
|
от 3 до 6
месяцев
|
от 6 до 12
месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,75%
|
8,15%
|
9,51%
|
11,70%
|
12,17%
|
12,35%
|
USD
|
1,11%
|
0,99%
|
1,43%
|
2,34%
|
2,90%
|
3,23%
|
EUR
|
0,78%
|
0,62%
|
0,90%
|
1,51%
|
1,98%
|
2,38%
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам на период от 1 до 3 месяцев (на 0,14 п.п. до 9,51%). Вклады сроком до 1 месяца упали в цене на 0,12 п.п. до 8,15% годовых. Подешевели и депозиты на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,10 п.п. до 12,17%). Сбережения на период 3 до 6 месяцев снизили доходность на 0,07 п.п. до 11,70% годовых. Вклады сроком свыше года подешевели на 0,05 п.п. и предлагают 12,35% годовых. Стоимость бессрочных сбережений осталась без изменений - 7,75% годовых.
Средняя процентная ставка в долларах США опустилась для депозитов сроком до 1 месяца (на 0,23 п.п. до 0,99%). Синхронно опустилась доходность для вкладов на период от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,11 п.п. до 2,90% и до 3,23% годовых соответственно). Вклады на срок от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,08 п.п. до 1,43% годовых. Сбережения сроком от 3 до 6 месяцев остались без изменений - 2,34% годовых. Бессрочные сбережения подорожали на 0,05 п.п. до 1,11% годовых.
Средняя процентная ставка в евро упала по депозитам на период до 1 месяца (на 0,33 п.п. до 0,62%). Вклады сроком от 6 до 12 месяцев снизили свою стоимость на 0,10 п.п. до 1,98% годовых. Сбережения на период от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,09 п.п. до 0,90% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,06 п.п. до 2,38% годовых. Депозиты на срок от 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,01 п.п. до 1,51% годовых. Бессрочные сбережения подорожали на 0,03 п.п. до 0,78% годовых.
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.
*Обзор составлен на основании данных по 143 депозитным программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 17.10.17
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