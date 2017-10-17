Ставки по депозитам снова снизились

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 17.10.2017)

За последние две недели средние процентные ставки по банковским вкладам снизились для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 17.10.2017, см. Таблицу 1). Снизили процентные ставки по депозитам КредитАгрикольБанк, АкордБанк, МистоБанк и Ощадбанк. Укргазбанк повысил доходность своих вкладов.

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 17.10.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,75% 8,15% 9,51% 11,70% 12,17% 12,35% USD 1,11% 0,99% 1,43% 2,34% 2,90% 3,23% EUR 0,78% 0,62% 0,90% 1,51% 1,98% 2,38%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам на период от 1 до 3 месяцев (на 0,14 п.п. до 9,51%). Вклады сроком до 1 месяца упали в цене на 0,12 п.п. до 8,15% годовых. Подешевели и депозиты на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,10 п.п. до 12,17%). Сбережения на период 3 до 6 месяцев снизили доходность на 0,07 п.п. до 11,70% годовых. Вклады сроком свыше года подешевели на 0,05 п.п. и предлагают 12,35% годовых. Стоимость бессрочных сбережений осталась без изменений - 7,75% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США опустилась для депозитов сроком до 1 месяца (на 0,23 п.п. до 0,99%). Синхронно опустилась доходность для вкладов на период от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,11 п.п. до 2,90% и до 3,23% годовых соответственно). Вклады на срок от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,08 п.п. до 1,43% годовых. Сбережения сроком от 3 до 6 месяцев остались без изменений - 2,34% годовых. Бессрочные сбережения подорожали на 0,05 п.п. до 1,11% годовых.

Средняя процентная ставка в евро упала по депозитам на период до 1 месяца (на 0,33 п.п. до 0,62%). Вклады сроком от 6 до 12 месяцев снизили свою стоимость на 0,10 п.п. до 1,98% годовых. Сбережения на период от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,09 п.п. до 0,90% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,06 п.п. до 2,38% годовых. Депозиты на срок от 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,01 п.п. до 1,51% годовых. Бессрочные сбережения подорожали на 0,03 п.п. до 0,78% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 143 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 17.10.17

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