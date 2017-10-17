Межбанк закрылся котировками доллара 26,45/26,47

Во вторник, 17 октября, торги по доллару США открылись котировками 26,50/26,53, к закрытию котировки составили 26,45/26,47

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,45, максимальные - 26,50. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,47, максимальные - 26,53.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4619/0,4628, к закрытию котировки составили 0,4601/0,4608.

Торги по евро начались с котировок 31,1772/31,2098, к закрытию котировки составили 31,0681/31,0916.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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