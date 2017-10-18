Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 18 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 4,72 коп до 26,4595 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,45 коп - до 26,7735 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,7 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,30 коп и составляет 31,0160 грн, средний курс продажи - упал на 13,18 коп до 31,6355 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,4 коп и составляет 4,240 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп до 4,695 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4595 26,7735 0,4240 0,4695 31,0160 31,6355 Медиана 26,4600 26,7500 0,4450 0,4700 31,0000 31,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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