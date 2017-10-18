Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 4,45 коп - до 26,7735 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,7 грн.
Средний курс покупки евро упал на 10,30 коп и составляет 31,0160 грн, средний курс продажи - упал на 13,18 коп до 31,6355 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,5 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,4 коп и составляет 4,240 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп до 4,695 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,4595
|
26,7735
|
0,4240
|
0,4695
|
31,0160
|
31,6355
|
Медиана
|
26,4600
|
26,7500
|
0,4450
|
0,4700
|
31,0000
|
31,6000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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