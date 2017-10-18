Наличный доллар подешевел на 6 копеек

В среду, 18 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 6,10 коп до 26,4457 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 6,03 коп - до 26,7577 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,63 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,23 коп и составляет 30,9867 грн, средний курс продажи - упал на 15,67 коп до 31,6107 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,3 коп и составляет 4,281 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,0 коп до 4,679 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4457 26,7577 0,4281 0,4679 30,9867 31,6107 Медиана 26,4500 26,7500 0,4375 0,4670 31,0000 31,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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