НБУ продал свои банкоматы Ощадбанку
Государственный Ощадбанк в октябре стал владельцем банкоматной сети Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщает FinClub.
"С октября 2017 года право собственности на банкоматы переданы в Ощадбанк в соответствии с условиями договора, заключенного между Национальным банком Украины и Ощадбанком", - уточняет пресс-служба НБУ.
Продажа банкоматов проведена по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, утверждают в НБУ, но цену сделки не называют. Известно, что на аукцион 7 августа выставлялись 57 банкоматов за 2,33 млн грн (в среднем 40,81 тыс. грн за банкомат). Речь идет о 23 банкоматах в Киеве и 34 банкоматах в регионах.
В Ощадбанке сказали, что количество приобретенных банкоматов и их стоимость относятся к конфиденциальной информации. "Ощадбанк обслуживает Нацбанк в рамках зарплатного проекта с 2015 года, соответственно банкоматы были приобретены для его поддержки", - объяснило финучреждение.
У Ощадбанка на 1 июля 2017 года было 2,72 тыс. банкоматов.
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