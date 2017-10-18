НБУ открыл реестр кредитных посредников банков

Нацбанк начал вести реестр кредитных посредников банков

Национальный банк Украины (НБУ) начал вести на своем официальном сайте реестр кредитных посредников банков.



Перед подачей такой информации НБУ каждый банк-кредитор должен самостоятельно проверять ее достоверность, поскольку он будет нести полную ответственность за результаты работы и профессиональное соответствие своих кредитных посредников, указывает регулятор.



В июне этого года НБУ впервые установил требования к кредитным посредников банков и их деятельности в сфере потребительского кредитования.



Требования Нацбанка заставят кредитных посредников предоставлять потребителям банковских услуг более полную информацию о банках, банковских продуктах, условиях получения кредитов, а также нести за это ответственность перед потребителями.



Со своей стороны, регулятор взял на себя ответственность за ведение реестра кредитных посредников, который предусматривает:

автоматическое включение или исключение информации о кредитном посреднике;

сбор и учет общих сведений о кредитном посреднике и о посредническом договоре.



Кредитный посредник имеет право начать оказание посреднических услуг в сфере потребительского кредитования в интересах банка-кредитодателя только после:

включения его в реестр НБУ;

получения банком квитанции от НБУ с номером записи в реестре;

обнародования банком информации о кредитном посреднике.



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