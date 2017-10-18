НБУ открыл реестр кредитных посредников банков
Национальный банк Украины (НБУ) начал вести на своем официальном сайте реестр кредитных посредников банков.
Перед подачей такой информации НБУ каждый банк-кредитор должен самостоятельно проверять ее достоверность, поскольку он будет нести полную ответственность за результаты работы и профессиональное соответствие своих кредитных посредников, указывает регулятор.
В июне этого года НБУ впервые установил требования к кредитным посредников банков и их деятельности в сфере потребительского кредитования.
Требования Нацбанка заставят кредитных посредников предоставлять потребителям банковских услуг более полную информацию о банках, банковских продуктах, условиях получения кредитов, а также нести за это ответственность перед потребителями.
Со своей стороны, регулятор взял на себя ответственность за ведение реестра кредитных посредников, который предусматривает:
автоматическое включение или исключение информации о кредитном посреднике;
сбор и учет общих сведений о кредитном посреднике и о посредническом договоре.
Кредитный посредник имеет право начать оказание посреднических услуг в сфере потребительского кредитования в интересах банка-кредитодателя только после:
включения его в реестр НБУ;
получения банком квитанции от НБУ с номером записи в реестре;
обнародования банком информации о кредитном посреднике.
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