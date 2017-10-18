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НБУ открыл реестр кредитных посредников банков

18.10.2017 16:03
Нацбанк начал вести реестр кредитных посредников банков

Национальный банк Украины (НБУ) начал вести на своем официальном сайте реестр кредитных посредников банков.

Перед подачей такой информации НБУ каждый банк-кредитор должен самостоятельно проверять ее достоверность, поскольку он будет нести полную ответственность за результаты работы и профессиональное соответствие своих кредитных посредников, указывает регулятор.

В июне этого года НБУ впервые установил требования к кредитным посредников банков и их деятельности в сфере потребительского кредитования.

Требования Нацбанка заставят кредитных посредников предоставлять потребителям банковских услуг более полную информацию о банках, банковских продуктах, условиях получения кредитов, а также нести за это ответственность перед потребителями.

Со своей стороны, регулятор взял на себя ответственность за ведение реестра кредитных посредников, который предусматривает:
автоматическое включение или исключение информации о кредитном посреднике;
сбор и учет общих сведений о кредитном посреднике и о посредническом договоре.

Кредитный посредник имеет право начать оказание посреднических услуг в сфере потребительского кредитования в интересах банка-кредитодателя только после:
включения его в реестр НБУ;
получения банком квитанции от НБУ с номером записи в реестре;
обнародования банком информации о кредитном посреднике.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Кредит
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