Межбанк закрылся котировками доллара 26,415/26,43

В среду, 18 октября, торги по доллару США открылись котировками 26,44/26,46, к закрытию котировки составили 26,415/26,43

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,415, максимальные - 26,44. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,43, максимальные - 26,46.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4612/0,4617, к закрытию котировки составили 0,4599/0,4607.

Торги по евро начались с котировок 31,0881/31,1090, к закрытию котировки составили 31,0746/31,0922.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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