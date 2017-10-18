Голландские аукционы против плохих кредитов

Как новый формат аукционов очистит финансовую систему от проблемных активов

Голландские аукционы пришли в Украину. Совсем недавно Минюст утвердил новый формат продажи активов банков в стадии ликвидации через систему Prozorro.Продажі. В отличие от английских аукционов, так называемых English Forward, где участники постепенно повышают цену своего предложения, голландские аукционы работают с понижением цены. Во время аукциона цена автоматически снижается, пока кто-то из участников это снижение не остановит. Это действие означает, что претендент готов выкупить лот за эту сумму.



Игра на понижение обеспечивает полное невмешательство в процесс и более высокую эффективность. Те, кому интересно, будут останавливать падение цены первыми и получат право на финальную ставку. В итоге побеждают все. Покупатель получает актив. Государство выручает максимальную стоимость, наиболее близкую к рыночной. Налогоплательщики и вкладчики банков - свои деньги.

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Это, впрочем, вовсе не делает аукционы по системе English Forward абсолютным злом, а голландские - абсолютным добром. Просто для каждой разновидности активов хороша своя система продаж. Например, 90% предметов искусства лучше продаются на аукционах, где покупатели присутствуют лично. Только так они могут оценить и адекватно реагировать на интерес конкурентов к тому или иному уникальному предмету живописи, антиквариата и т.д. Голландские аукционы в этом конкретном случае оказались бы менее действенным инструментом.

Но когда нужно продать что-то без определенной рыночной стоимости и то, что не удавалось продать годами, например, просроченные кредиты банков - лучше системы голландских аукционов не найти. Ведь сам формат впервые появился, как инструмент для оптовой торговли тюльпанами. Никто из оптовых закупщиков цветов не знал ни объемов предложения тюльпанов, ни их цены, а товар быстро портился. Классические аукционы вели только к убыткам. Тогда на помощь пришла схема торгов на понижение стоимости от заранее оговоренного уровня. И это сработало!



В нашем случае, к традиционной схеме "голландцев" прибавилось еще две стадии, когда покупатели смогут сделать свои ставки на повышение цены. Это должно дополнительно стимулировать конкуренцию между покупателями за актив. Уверен, что такой сплав фундаментальных знаний, вместе с работой системы Prozorro.Продажі и Фонда гарантирования вкладов, приведет к росту результатов продаж.

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То, что мы делаем - один из редких случаев, когда Украина движется в русле мировых тенденций. Появление системы Prozorro.Продажі, инициированное Фондом гарантирования вкладов, уже спустя год, позволило запустить такой полезный для экономики страны инструмент, как голландские аукционы. Результат напрямую связан с применением Agile-методик в деле реформирования.

Первые "голландцы" запланированы в нашей системе уже на 30 октября. Как всегда, отследить результативность аукционов можно в онлайн-режиме. Во-первых, будет повышаться эффективность - количество успешных торгов, а во-вторых - вырастет общее количество торгов по итогам месяца и сумма проданного. Также на сайте ФГВФЛ можно отслеживать динамику возврата вкладов. По этим показателям мы и поймем, насколько успешно реализуется на практике теория голландских аукционов.

Алексей Соболев,

руководитель проектного офиса Prozorro.Продажі