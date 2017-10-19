Банковские услуги для бизнеса

Специализация на обслуживании бизнеса позволяет ПроКредит Банку увеличивать свой кредитный портфель, несмотря на стагнацию финансового рынка Украины

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Наблюдающийся в настоящее время низкий уровень кредитования украинской экономики препятствует ее восстановлению. В то время когда банковская отрасль практически заморозила кредитование производства товаров и услуг, один банк продолжает успешно работать с бизнесом. Сконцентрировавшись на бизнес-клиентах, ПроКредит Банк в 2016 году увеличил свой кредитный портфель на 50%, то есть почти на 100 млн евро. В 2017 году банк имеет шанс повторить этот успех, так как за первые шесть месяцев года его кредитный портфель вырос на 25%.

Бизнес - главный приоритет

Председатель правления ПроКредит Банка в Украине Виктор Пономаренко утверждает, что успех его учреждения обусловлен специализацией на работе с бизнес-клиентами. "Нам удалось почти полностью сконцентрироваться на потребностях среднего бизнеса, - заявил он. - Такая специализация позволяет нам предложить значительно более высокое качество обслуживания, чем в случае, если бы мы пытались работать на широком рынке. Это также обеспечивает нам гибкость, которую имеют далеко не все крупные банки. Мы хорошо понимаем потребности наших клиентов и предоставляем им услуги, учитывая все особенности современной украинской бизнес-среды. Еще одно преимущество нашего банка - скорость принятия решений, и это очень ценят предприятия, которые стали нашими клиентами в последние несколько лет".

Такой уникальный подход позволил ПроКредит Банку завоевать доверие многих украинских предприятий, которые нуждаются в инвестициях для успешного существования в меняющейся бизнес-среде. Сейчас многие украинские компании испытывают потребность в модернизации, чтобы выйти на новые зарубежные рынки. Особую актуальность это приобретает в контексте Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (EUAA), которое открыло украинским компаниям свободный доступ к рынкам ЕС, но в то же время обязывает их согласовать свою деятельность с правилами Европейского Союза. Виктор Пономаренко отметил, что все больше компаний ищут финансирование, чтобы воспользоваться данными возможностями. Следствием этого, в частности, стал рост числа клиентов банка в последние годы. "Значительная часть наших клиентов расширила свою деятельность или осуществила инвестиции в отрасли, непосредственно связанные со свободной торговлей в рамках EUAA. Это открыло новые возможности и создало много стимулов для финансирования. По своему опыту могу подтвердить, что большинство средних предприятий в Украине предпринимает шаги в направлении модернизации, чтобы соответствовать стандартам ЕС. С 2015 года мы начали сотрудничество с сотнями известных украинских компаний - представителями среднего бизнеса. Они уже получили признание украинских потребителей, однако для выхода на европейские рынки им необходимы дополнительные инвестиции. Процесс привлечения средств уже идет".

Сельское хозяйство, производство и возобновляемая энергетика

ПроКредит Банк определил три приоритетных направления сотрудничества с бизнесом - сельское хозяйство, производство и возобновляемая энергетика. Эти три сектора имеют большой потенциал и вполне могут воспользоваться изменениями, которые сейчас происходят в украинской экономике. "Все эти отрасли имеют решающее значение для рыночных реформ в Украине, - говорит Пономаренко. - Мы ожидаем, что через несколько лет они будут играть гораздо более важную роль в развитии украинской экономики. Мы уже сейчас замечаем, что производственные компании все чаще готовы инвестировать в основные средства, чтобы совершенствовать и расширять свою деятельность. Предприятия постепенно отказываются от использования привлеченных средств преимущественно на пополнение оборотного капитала, ведь это позволяет лишь поддерживать существующий уровень производства. Сейчас можно наблюдать тенденцию к более долгосрочному планированию и увеличению количества инвестиционных кредитов".

Специализация требует не только глубоких отраслевых знаний, но и качественной подготовки персонала. Ни один новый сотрудник ПроКредит Банка не начинает непосредственное общение с клиентами, пока не пройдет шестимесячную программу подготовки. Обучение проводится в Украине и в тренинговых центрах за рубежом. Виктор Пономаренко отметил, что достаточно трудно найти персонал, который хорошо разбирается в быстро развивающихся сферах - сельское хозяйство, возобновляемая энергетика и т.д. Однако, по его словам, банк удачно решает эту проблему, сочетая тщательный отбор с качественной подготовкой специалистов.

Конкуренция приветствуется!

Впечатляющие цифры, опубликованные ПроКредит Банком, отражают огромный потенциал украинского бизнеса, а это, конечно, привлекает внимание других участников рынка банковских услуг страны. Виктор Пономаренко утверждает, что ПроКредит готов к росту конкуренции, и отмечает, что повышения внимания банков к бизнес-сектору избежать невозможно и оживление на рынке будет полезно украинской экономике в целом. "Конкуренция уже существует, и она необходима, чтобы поддерживать качество услуг. В конце концов, спрос на рынке слишком велик, чтобы его могли удовлетворить лишь один-два банка. Для создания баланса между спросом и предложением Украина нуждается в большем числе банков, готовых обслуживать бизнес-клиентов".

Хотя в течение последних двух лет ПроКредит Банк достиг высоких темпов роста, Виктор Пономаренко уверен, что кредитный портфель банка можно еще увеличивать. "Наши результаты дают основания ожидать дальнейшего развития. Несомненно, банк и в будущем сможет предоставлять финансирование бизнесу", - говорит он. Сейчас банк работает над тем, чтобы подготовить все свои подразделения к росту кредитного портфеля в 2018 году. "Спрос на наши услуги существует. У нас есть возможности обеспечить необходимым финансированием новых клиентов, - заключает Пономаренко. - Мы готовы расти и будем рады новым клиентам".