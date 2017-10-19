Официальные курсы банковских металлов на 19.10.2017

Нацбанк Украины установил на 19 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 338298,82 грн;

серебро - 4479,12 грн;

платина - 245228,32 грн;

палладий - 260290,84 грн.

Напомним, на 18 октября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 340257,40 грн;

серебро - 4531,47 грн;

платина - 250276,90 грн;

палладий - 266432,34 грн.

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