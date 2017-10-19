Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 19 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4,67 коп до 26,3990 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,37 коп - до 26,7140 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,55 грн, минимальный курс продажи - 26,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,62 коп и составляет 30,9505 грн, средний курс продажи - вырос на 0,53 коп до 31,6160 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,7 коп и составляет 4,233 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп до 4,682 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,3990 26,7140 0,4233 0,4682 30,9505 31,6160 Медиана 26,4000 26,7000 0,4450 0,4670 31,0000 31,5500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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