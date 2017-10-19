НБУ продал депозитные сертификаты на 369 млн грн
Национальный банк Украины (НБУ) вчера, 18 октября, продал одиннадцати банкам депозитные сертификаты на 369 млн грн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
"По процентному тендеру по размещению депозитных сертификатов НБУ, объявленному на 18 октября сроком на 84 дня, удовлетворены заявки одиннадцати банков по граничной процентной ставке 14,25% годовых общим объемом 369 млн грн", - говорится в сообщении.
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