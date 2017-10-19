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Наличные курсы валют (данные на 12:00)

19.10.2017 12:10
В четверг, 19 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4,30 коп до 26,4027 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 5,33 коп - до 26,7043 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,55 грн, минимальный курс продажи - 26,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,30 коп и составляет 30,9737 грн, средний курс продажи - вырос на 0,80 коп до 31,6187 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,49 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 4,274 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,2 коп до 4,667 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,4027

26,7043

0,4274

0,4667

30,9737

31,6187

Медиана

26,4000

26,7000

0,4400

0,4658

31,0000

31,6000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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