НБУ обнаружил подозрительные операции в 36 банках

Нацбанк прередал правоохранителям информацию о подозрительных операциях в 36 финучреждениях

Национальный банк Украины (НБУ) за девять месяцев направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $16 млрд и €10 млн.



Эта информация в основном касалась проведения клиентами банков финопераций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения.



НБУ отмечает, что общая сумма подозрительных финансовых операций, информация о которых была доведена правоохранителям в течение девяти месяцев, более чем в 30 раз превышает сумму операций, о которых сообщалось в течение аналогичного периода 2016 года.



По данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую финучреждения подают в НБУ, в течение девяти месяцев банки предоставили Государственной службе финансового мониторинга информацию о более 5,7 млн финопераций, подлежащих финмониторингу, что почти на 11% больше, чем за аналогичный период 2016 года (5,1 млн).



Наибольшее количество (более 90 %) составляли сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финоперациях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск, признаки которого указаны в ст.15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".



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