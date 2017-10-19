Межбанк закрылся котировками доллара 26,49/26,51

В четверг, 19 октября, торги по доллару США открылись котировками 26,435/26,45, к закрытию котировки составили 26,49/26,51

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,435, максимальные - 26,49. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,45, максимальные - 26,51.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4600/0,4606, к закрытию котировки составили 0,4600/0,4609.

Торги по евро начались с котировок 31,2329/31,2480, к закрытию котировки составили 31,3800/31,4010.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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