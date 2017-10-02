НБУ ослабил гривню еще на 5 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 5 копеек

На 2 октября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2657,8496 грн за $100;

3137,8572 грн за 100 евро;

4,5812 грн за 10 руб РФ.



На 29 сентября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2652,1094 грн за $100;

3123,6545 грн за 100 евро;

4,5393 грн за 10 руб РФ.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.