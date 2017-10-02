Официальные курсы банковских металлов на 2.10.2017

Нацбанк Украины установил на 2 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 342051,95 грн;

серебро - 4481,13 грн;

платина - 243990,59 грн;

палладий - 246648,44 грн.

Напомним, на 29 сентября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 340358,46 грн;

серебро - 4460,85 грн;

платина - 243198,43 грн;

палладий - 243198,43 грн.

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