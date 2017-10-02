Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В понедельник, 2 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 5,72 коп до 26,4065 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,28 коп - до 26,6825 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,5 грн, минимальный курс продажи - 26,55 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,57 коп и составляет 30,9820 грн, средний курс продажи вырос - на 24,12 коп до 31,7095 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 4,221 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,2 коп до 4,645 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,56 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4065 26,6825 0,4221 0,4645 30,9820 31,7095 Медиана 26,4000 26,7000 0,4350 0,4650 31,0000 31,5500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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