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Наличный доллар подорожал на 8 копеек

02.10.2017 12:05
В понедельник, 2 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 8,47 коп до 26,4340 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,80 коп - до 26,6977 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,58 грн, минимальный курс продажи - 26,65 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,03 коп и составляет 30,9867 грн, средний курс продажи вырос - на 9,30 коп до 31,5613 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,9 коп и составляет 4,248 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,8 коп до 4,640 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,4340

26,6977

0,4248

0,4640

30,9867

31,5613

Медиана

26,4500

26,7000

0,4375

0,4640

31,0000

31,5100


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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