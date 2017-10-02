Наличный доллар подорожал на 8 копеек
Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,80 коп - до 26,6977 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,58 грн, минимальный курс продажи - 26,65 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 9,03 коп и составляет 30,9867 грн, средний курс продажи вырос - на 9,30 коп до 31,5613 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,9 коп и составляет 4,248 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,8 коп до 4,640 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,55 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,4340
|
26,6977
|
0,4248
|
0,4640
|
30,9867
|
31,5613
|
Медиана
|
26,4500
|
26,7000
|
0,4375
|
0,4640
|
31,0000
|
31,5100
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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