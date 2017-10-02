Наличный доллар подорожал на 8 копеек

В понедельник, 2 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 8,47 коп до 26,4340 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,80 коп - до 26,6977 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,58 грн, минимальный курс продажи - 26,65 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,03 коп и составляет 30,9867 грн, средний курс продажи вырос - на 9,30 коп до 31,5613 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,9 коп и составляет 4,248 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,8 коп до 4,640 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4340 26,6977 0,4248 0,4640 30,9867 31,5613 Медиана 26,4500 26,7000 0,4375 0,4640 31,0000 31,5100



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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