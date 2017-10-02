Котировки доллара на межбанке выросли до 26,65/26,68

В понедельник, 2 октября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,62/26,64*, к 12:00 котировки составили 26,65/26,68

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,62, максимальные - 26,66. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,64, максимальные - 26,69.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4608/0,4615, к 12:00 котировки составили 0,4607/0,4616.



Торги по евро начались с котировок 31,2864/31,3099, к 12:00 котировки составили 31,2897/31,3249.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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