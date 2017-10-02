Fitch подтвердил рейтинги Киева и Харькова на уровне В

Рейтинги Киева и Харькова подтверждены на уровне B-

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Киева и Харькова на уровне В-.



Согласно сообщению на официальном сайте, агентство также повысило национальный долгосрочный рейтинг Киева до A- с BBB. Рейтинг Харькова подтвержден на уровне AA- со "стабильным" прогнозом.



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