Украина сможет создать госкомпанию по управлению плохими активами

Украина может создать госкомпанию, которая будет работать с проблемными активами государственных банков

Экс-глава Агентства по банковскому надзору Турции Энгин Акчакоча рассказал, что в подготовленном законопроекте будет разрешено государству создать свою компанию по управлению проблемными активами. Об этом пишет FinClub.



"В законопроекте мы разрешаем государству создать свою компанию по управлению проблемными активами. Госкомпания будет работать исключительно с проблемными активами госбанков", - сообщил он.



Для этого потребуется также одобрение международных финансовых организаций - IFC, МВФ, Всемирного банка.



"Нужно четко определить: какой должна быть эта компания, какими будут стандарты корпоративного управления, по какой цене будут передаваться новой структуре проблемные активы Ощадбанка, Укргазбанка, ПриватБанка и Укрэксимбанка", - подчеркнул Акчакоча.



Идею создания госкомпании по управлению проблемными активами (ГКУПА) он считает правильной, учитывая, что "политические" кредиты невозможно будет продать на рынке.



"Но сначала нужно принять закон, который устанавливает правила корпоративного управления госбанками. Без этого законопроект о плохих активах работать не будет. Нужен независимый набсовет, и, наверно, независимые оценщики, которые признают и оценят эти активы. А уже потом будет создаваться ГКУПА, которая и будет просить финансирование у МФО", - отмечает он.



Оценщики не должны быть связаны с госбанками. "Отдельным нормативно-правовым актом нужно определить, как можно стать оценщиком, кто им может стать, какие требования к ним предъявляются, что значит "независимый" оценщик и т.д. Это все нужно учесть, чтобы сын-кум-брат кого-то из руководителей госбанков не мог стать оценщиком активов, которые продает госбанк", - заключил Акчакоча.



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