Просрочка ПриватБанка по кредитам НБУ составляет 12 млрд грн

Просроченная задолженность ПриватБанка по долгосрочным кредитам сейчас составляет 12 млрд грн

Просроченная задолженность ПриватБанка по долгосрочным кредитам Национального банка Украины (НБУ) составляет 11,83 млрд грн. Об этом говорится в оборотно-сальдовом балансе финучреждения на 1 сентября, пишет FinClub.



По этим просроченным кредитам начислены проценты в размере 198,9 млн грн. Общая сумма задолженности перед НБУ составляет 12,02 млрд грн.



По итогам первого полугодия долг ПриватБанка перед НБУ по кредитам рефинансирования составлял 12,91 млрд грн. При этом за второй квартал он сократился на 1,68 млрд грн.



В мае стало известно, что ПриватБанк хочет досрочно вернуть Нацбанку рефинансирование, которое тогда составляло 13,8 млрд грн, но центробанк отказывался брать эти деньги. НБУ не хотел освобождать экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского от поручительства по этому долгу.



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