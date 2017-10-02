Просрочка ПриватБанка по кредитам НБУ составляет 12 млрд грн
Просроченная задолженность ПриватБанка по долгосрочным кредитам Национального банка Украины (НБУ) составляет 11,83 млрд грн. Об этом говорится в оборотно-сальдовом балансе финучреждения на 1 сентября, пишет FinClub.
По этим просроченным кредитам начислены проценты в размере 198,9 млн грн. Общая сумма задолженности перед НБУ составляет 12,02 млрд грн.
По итогам первого полугодия долг ПриватБанка перед НБУ по кредитам рефинансирования составлял 12,91 млрд грн. При этом за второй квартал он сократился на 1,68 млрд грн.
В мае стало известно, что ПриватБанк хочет досрочно вернуть Нацбанку рефинансирование, которое тогда составляло 13,8 млрд грн, но центробанк отказывался брать эти деньги. НБУ не хотел освобождать экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского от поручительства по этому долгу.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
- Крупнейшая биткоин-платформа ФРГ начинает поддерживать Ethereum 19:03
- Украинским вкладчикам Сбербанка СССР должны 107,6 млрд грн 18:36
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,60/26,63 17:28
- Пиратский майнинг – как не попасть в ловушку мошенников 16:26
- Просрочка ПриватБанка по кредитам НБУ составляет 12 млрд грн 15:30