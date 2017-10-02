Межбанк закрылся котировками доллара 26,60/26,63

В понедельник, 2 октября, торги по доллару США открылись котировками 26,62/26,64, к закрытию котировки составили 26,60/26,63

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,60, максимальные - 26,66. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,63, максимальные - 26,69.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4608/0,4615, к закрытию котировки составили 0,4591/0,4602.

Торги по евро начались с котировок 31,2864/31,3099, к закрытию котировки составили 31,2470/31,2822.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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