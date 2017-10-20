Официальные курсы банковских металлов на 20.10.2017

Нацбанк Украины установил на 20 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 340895,36 грн;

серебро - 4511,62 грн;

платина - 244329,54 грн;

палладий - 257844,51 грн.

Напомним, на 19 октября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 338298,82 грн;

серебро - 4479,12 грн;

платина - 245228,32 грн;

палладий - 260290,84 грн.

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