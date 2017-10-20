Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 20 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 3,08 коп до 26,4335 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,42 коп - до 26,7385 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - также 26,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,53 коп и составляет 31,0690 грн, средний курс продажи - вырос на 9,78 коп до 31,7165 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,2 коп и составляет 4,232 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп до 4,682 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4335 26,7385 0,4232 0,4682 31,0690 31,7165 Медиана 26,4500 26,7300 0,4450 0,4670 31,1500 31,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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