Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка судятся с государством

Экс-топы ПриватБанка подали в суд на Минфин, ФГВФЛ и госбанки

Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка, которые управляли этим банком до национализации и были миноритарными акционерами банка, подали ряд исков к Министерству финансов, Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), Укрэксимбанку и компании Капитал Стандарт (как третьи лица фигурируют ПриватБанк, Кабмин, Укргазбанк). Об этом сообщает Finbalance.



Речь идет о таких судебных делах:

N757/59865/17-ц - по иску Александра Дубилета (экс-глава правления ПриватБанка) о признании сделки недействительной в части обязательства совершить действия;

N757/59326/17-ц - по иску Тимура Новикова (экс-первый заместитель главы правления) о взыскании средств;

N757/59363/17-ц - по иску Владимира Яценко (экс-первый заместитель главы правления) о признании сделки недействительной;

N757/59880/17-ц - по иску Юрия Пикуша (экс-генеральный заместитель главы правления) о признании сделки недействительной в части обязательства совершить действия;

N757/60496/17-ц - по иску Татьяны Гурьевой (экс-заместитель главы правления) о признании сделки недействительной в части, обязательства совершить действия;

N757/59344/17-ц - по иску Людмилы Шмальченко (экс-заместитель главы правления) о признании сделок недействительными.



По данным НБУ, на 31 марта 2016 года, Дубилет был владельцем 2,7249% акций ПриватБанка, Новиков - 1,3625%, Яценко - 0,3229%, Пикуш - 0,3229%, Гурьева - 0,2422%, Шмальченко - 0,1614%.



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