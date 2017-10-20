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Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка судятся с государством

20.10.2017 17:09
Экс-топы ПриватБанка подали в суд на Минфин, ФГВФЛ и госбанки
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка, которые управляли этим банком до национализации и были миноритарными акционерами банка, подали ряд исков к Министерству финансов, Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), Укрэксимбанку и компании Капитал Стандарт (как третьи лица фигурируют ПриватБанк, Кабмин, Укргазбанк). Об этом сообщает Finbalance.

Речь идет о таких судебных делах:
N757/59865/17-ц - по иску Александра Дубилета (экс-глава правления ПриватБанка) о признании сделки недействительной в части обязательства совершить действия;
N757/59326/17-ц - по иску Тимура Новикова (экс-первый заместитель главы правления) о взыскании средств;
N757/59363/17-ц - по иску Владимира Яценко (экс-первый заместитель главы правления) о признании сделки недействительной;
N757/59880/17-ц - по иску Юрия Пикуша (экс-генеральный заместитель главы правления) о признании сделки недействительной в части обязательства совершить действия;
N757/60496/17-ц - по иску Татьяны Гурьевой (экс-заместитель главы правления) о признании сделки недействительной в части, обязательства совершить действия;
N757/59344/17-ц - по иску Людмилы Шмальченко (экс-заместитель главы правления) о признании сделок недействительными.

По данным НБУ, на 31 марта 2016 года, Дубилет был владельцем 2,7249% акций ПриватБанка, Новиков - 1,3625%, Яценко - 0,3229%, Пикуш - 0,3229%, Гурьева - 0,2422%, Шмальченко - 0,1614%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
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