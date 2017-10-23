Официальные курсы банковских металлов на 23.10.2017

Нацбанк Украины установил на 23 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 339764,29 грн;

серебро - 4531,52 грн;

платина - 244423,29 грн;

палладий - 252384,96 грн.

Напомним, на 20 октября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 340895,36 грн;

серебро - 4511,62 грн;

платина - 244329,54 грн;

палладий - 257844,51 грн.

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